В херсонском университете будут учить зарабатывать на криптовалютах

В Херсонском государственном университете создали уникальную для региона лабораторию криптоекономики.

Она расположена на факультете компьютерных наук, физики и математики. Ректор вуза профессор Александр Спиваковский рассказал, что создание лаборатории криптоекономики обошлось в шестьдесят тысяч евро, пишет Голос Украины.

Однако деньги – не из государственного бюджета. Средства получили благодаря проекту международного сотрудничества в сфере развития информационных систем MASTIS.

"В лаборатории получать знания по подготовке программ экономического анализа, составлению инвестиционных планов с привлечением данных рынка акций и облигаций, а также будут усваивать навыки инвестиционной деятельности с инструментами высокого риска, в частности, цифровыми валютами", – говорится в сообщении.

Оборудование в лаборатории соответствует мировым требованиям: мощный сервер, десять современных компьютеров, интерактивная доска и проектор. Услугами лаборатории будут пользоваться не только студенты, которые овладевают специальность "Информационные системы и технологии", но и бизнесмены из Школы стартапов вуза.

Криптоекономика ТАСС

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