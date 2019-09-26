В Харькове учительница потеряла первоклассницу: возник скандал

В школе №168 города Харькова во время группы продленного дня учительница потеряла первоклассницу.

Об инциденте рассказала мать школьницы Виктория Приходько в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS". По ее словам, перед началом группы продленного дня школьники гуляли на улице. После этого учительница решила, что одну ученицу забрали, потому что она не отзывалась на свою фамилию.

"Дочь в это время пошла на другую сторону школы искать деда. Она подумала, что он перепутал выходы. В итоге, оказалась во дворе, где проживаем, на лавочке", – рассказала харьковчанка.

Когда Приходько позвонила учителю, то услышала, что ее ребенок фантазерка и попросила поговорить с ней, чтобы она сама больше никуда не уходила.

После опубликованного поста в Facebook директор школы позвонила женщине и принесла извинения от имени коллектива.

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