Чиновники Киевского района Харькова заставили учителей во время каникул ходить по квартирам и вручать электронные проездные билеты Е-ticket пенсионерам.

Учителя возмущены таким отношением к работникам сферы образования. Но публично протестовать против приказа чиновников не решились, потому что не хотят проблем, пишут "Коментарі.Харків".

Среди учителей немало пенсионеров и работу социальных служб они выполняли без оплаты. Для тех льготников, кого педагоги не застали дома, на подъездах расклеили объявления, что Е-ticket можно получить в школе №166 "Вертикаль".

Объявления о Е-ticket Коментари.Харкив

Также отмечается, что учителей и врачей не имеют права привлекать к тем функциям, которые не относятся к их профессий. Однако из-за молчания их постоянно используют в таких мероприятиях.

"Впервые слышу об этом. Я изучу вопрос, в чем дело. Департамент образования к выдаче Е-ticket не имеет никакого отношения", – сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

Заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и защиты населения Светлана Горбунова-Рубан пояснила, что учителя разносили билеты добровольно и в свободное от работы время.

"А кого использовать? Люди требуют Е-ticket сию минуту. Мы многое делаем бесплатно. Это называется волонтерством. Поэтому мы просим учителей. Конечно, мало удовольствия. Но есть понимание, что это нужно сделать", – прокомментировала Горбунова-Рубан.

В Харькове учителей заставили работать курьерами во время каникул Новый Вариант

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове разгорелся скандал из-за эксплуатации школьников.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал