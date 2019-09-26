В Харькове студенты спели на языке жестов. Трогательное видео

В центре Харькова студенты педагогического университета вместе со всеми неравнодушными под открытым небом исполнили песню "Украина", переведенную на язык жестов.

Флешмоб, который приурочили к Международному дню глухих, состоялся у фонтана Каскад (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Руководил флэшмобом студент Александр Мурашко, который имеет нарушение слуха и работает актером театра жестового языка "Ариадна".

Как говорится в сюжете ТСН, люди ничего заранее не репетировали. Некоторые жестовый язык учили прямо на месте, за несколько минут до самого выступления. Так организаторы хотят привлечь внимание общества к проблемам людей с нарушениями слуха.

"Очень важно, чтобы у них был доступ не только в медицинские учреждения, но и в другие – театры, развлекательные заведения и др. Поют все, развлекаться хотят все", – отметила соорганизатор акции Светлана Охович.

Как сообщал OBOZREVATEL, черновицкие студенты поставили резкий ультиматум ректору.

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