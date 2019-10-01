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В Харькове эксплуатируют школьников: вспыхнул скандал

1.5т Читать материал на украинском

В школе №60 города Харькова возник скандал из-за того, что учеников заставляют строить детский сад вместо уроков.

Об инциденте в Facebook-группе "БАТЬКИ SOS" сообщила мама школьника Ирина Корень, который ранее учился в этом заведении. Так, родителям учеников поступило сообщение, чтобы дети обязательно пришли вместо уроков в рабочей форме строить детсад (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"В этой школе ученики убирают с 5-го класса территорию школы, где выгуливают собак. А директор смело собирает деньги с родителей на фонд и еще эксплуатирует их детей", – рассказала Корень.

Также отмечается, что экс-учителя после увольнения признаются, когда родители отказывались сдавать на фонд школы, директор их заставляла докладывать свои личные деньги.

Пользователи соцсети возмущены действиям руководства учебного заведения и советуют обращаться в полицию.

В Харькове эксплуатируют школьников: вспыхнул скандал

Скриншот комментариев

В Харькове эксплуатируют школьников: вспыхнул скандал

Скриншот комментариев

Детей заставляют работать разнорабочими

Детей заставляют работать разнорабочими

Facebook Сергей Алексеенко

Сообщение для родителей от учителей

Сообщение для родителей от учителей

Facebook Сергей Алексеенко

В Харькове эксплуатируют школьников: вспыхнул скандал

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Харьков
Теги
скандал в школе школа директор школы
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