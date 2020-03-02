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В Харькове китайский студент протестовал из-за коронавируса

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В центре Харькова китайский студент устроил одиночный пикет из-за предвзятого отношения украинцев к людям азиатской внешности в связи с распространением по миру коронавируса.

Парень в медицинской маске и с плакатом протестовал возле памятника Шевченко на улице Сумской, сообщил в Twitter пользователь @h_saltovka.

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"Я не вирус, я человек! Искоренение предрассудков! Мы – весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлей!", – написано на плакате студента на нескольких языках.

В Харькове китайский студент протестовал через коронавирус

В Харькове китайский студент протестовал через коронавирус

Twitter @h_saltovka

Напомним, ранее студенты из Азии жаловались на предвзятое отношение в Украине из-за коронавируса, хоть уже и не были несколько месяцев дома. Однако они отметили, что не нужно бояться по крайней мере тех китайцев, которые уже находятся в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на утро понедельника, 2 марта, количество выявленных случаев заражения коронавируса на территории Китая достигла 80 026 человек, умерли 2912 китайцев.

  • В мире разрабатывается более 20 вакцин от нового коронавируса, которые могут быть представлены в ближайшее время.

  • 1 марта в российской Москве у пациента обнаружили коронавирус. Также болезнь проникла в Чехию, Ирландию и Люксембург.

  • В Италии количество погибших резко возросло до 34 человек.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Коронавирус
Место
Украина Харьков
Тег
протест
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