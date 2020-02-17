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В году – 356 дней: в украинском учебнике нашли позорные ошибки

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В учебнике по географии для учеников 11-х классов написали, что период вращения Земли составляет 356 дней (вместо 365. – Ред.) 6 часов.

Авторами учебника являются Сергей Коберник и Роман Коваленко. Ошибка в разделе "Движения Земли в космосе" нашел школьник из Винницкой области Максим Кравцов, пишет "КП в Украине" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В учебнике обнаружили и другие ошибки, но они больше связаны с версткой и дизайном.

Ошибки в учебнике по географии

Ошибки в учебнике по географии

КП в Украине

"Всегда есть нюансы на этапе подготовки к печати. На конкурс учебников материалы подаются в мае – в печать они поступают в августе. За этот период учебники десятки раз перерабатываются, сокращаются, и мы просто не успеваем их физически вычитывать. Мы видели эти ошибки, сообщили о них в издательство, но это пока все, что мы можем сделать", – объяснил доктор педагогических наук, один из авторов учебника Сергей Коберник.

В Министерстве образования сообщили, что за ошибки должен отвечать Институт модернизации содержания образования. Однако в ИМЗО отказались комментировать ситуацию, как и в издательстве "Абетка", которое выпустило учебник.

Ошибки в учебнике по географии

Ошибки в учебнике по географии

КП в Украине

География для учащихся 11-х классов. Коберник, Коваленко

География для учащихся 11-х классов. Коберник, Коваленко

MyBook.biz.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинском учебнике по географии нашли карту драконов, а в учебнике по всемирной истории – мем Грустный Киану Ривз.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины школа
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фил филька
фил филька
зато все на мове!)
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Та все так. В Украине своя правда.
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