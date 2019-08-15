В Германии открыли бесплатный университет: подробности

Летом 2019 года в Германии появился большой онлайн-университет. Все без исключения и бесплатно могут набраться знаний в немецких профессоров, не оставляя домашнего дивана.

Как пишет Украинская служба DW, в проекте Виртуальный университет Баварии (Virtuelle Hochschule Bayern) участвуют три десятка баварских вузов: Мюнхенский технический университет и Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и менее известные ВУЗы.

"На специальной платформе в интернете профессора этих вузов размещают свои лекции и семинары – на немецком или английском языках", – говорится в сообщении.

До сих пор лекции и курсы Виртуального университета Баварии были доступны только студентам баварских вузов. Однако теперь проект открыт для всех, кто хочет подтянуть немецкий или сориентироваться с выбором профессии.

Проект существует с 2000 года, но теперь уже в трех режимах. Виртуальные курсы по разделу "Classic" бесплатно могут посещать студенты всех университетов Баварии и получать зачетные единицы. Раздел "Smart" предлагает программы смешанного обучения, то есть студент получает знания и самостоятельно в режиме онлайн, и при встрече с преподавателем.

Новый формат OPEN vhb – чтобы посещать эти курсы, не обязательно быть студентом. Все абсолютно бесплатно и доступно для каждого. Здесь нет зачетных единиц, зато можно получить свидетельство о посещении курса – после прохождения онлайн-тестов.

OPEN vhb Скриншот

Тематика веб-курсов охватывает самые разнообразные области науки от онлайн-маркетинга и финансового менеджмента в микробиологии, генетики и ортопедии. Для иностранцев, которые планируют связать свою жизнь с Германией есть курсы: "Немецкий как второй иностранный", "Правописание: основные компетенции", "Обучение в Германии. Введение в немецкую академическую жизнь".

Занятия проводятся на немецком или английском языке – это заранее указано. К каждому курсу прилагается краткая аннотация с описанием целей, программы, целевой аудитории и конкретная информация о преподавателях.

университет Еспресо.TV

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