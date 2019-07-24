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В Эстонии директор школы сможет конфисковывать личные вещи учеников

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С 1 сентября в школах Эстонии позволят осматривать личные вещи учеников и конфисковывать потенциально опасные предметы и вещества.

Перечень запрещенных вещей вписан в закон, а каждое учебное заведение может дополнять список, пишет Delfi.

"При этом закон, разумеется, не обязывает педагогов обыскивать учеников или разнимать дерущихся. В критических ситуациях учителям рекомендуют вызвать полицию", – говорится в сообщении.

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По словам учителей, время от времени у детей появляются новые потенциально опасные предметы для забав такие как электроконденсатор или растворы для очистки труб.

Конфисковать опасные предметы и вещества смогут директор и назначенный им работник с высшим образованием.

Личные вещи школьников

Личные вещи школьников

Shutterstock

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии школьницу изолировали от класса за ее внешний вид.

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Тема
Школа
Место
Эстония
Теги
школа Эстония
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