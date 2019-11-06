В эпицентре скандала: почему школе нужна медиация

"В моем классе учится мальчик, который терроризирует всю школу ..."

"Директор регулярно отказывает мне в очередной аттестации, не хочет отправлять на курсы, а у меня стажа – 25 лет и все ученики постоянно благодарят, а часы все равно отдают другим коллегам"

"Маме совершенно плевать на ребенка, его постоянно унижают в школе, мальчик спит на уроках, слабый, я уже не понимаю, как достучаться до родителей"

Проект Pro.Школу за одну неделю получает более 30 вопросов от учителей. Каждый пятый касается конфликтов в школе и непростых ситуаций с родителями или коллегами. В Украине только пару недель как зарегистрировали законопроект по защите педагогов, который обязывает обидчиков платить штраф. Но пока у нас нет ни действующего Закона о моббинге, ни каких-то понятных механизмов защиты учителей на работе. Как же педагогу решать конфликты и должен ли он вообще это делать? На самом деле, это работа модераторов и школы. Оставлять педагогов один на один с конфликтами – все равно, что закрыть глаза на проблему.

Кто такие медиаторы и как они спасут школу?

Медиаторы – это посредники. Условно, третья сторона, которая помогает взглянуть на конфликт в школе максимально объективно. И уравновесить отношения между сторонами. Например, в школах Эстонии любые столкновения на уровне "учитель-родители", "учитель-ученик" решают исключительно за круглым столом – совместно. И с помощью медиаторов, и социальных работников. Школа не стоит в стороне, она активно включается в процесс. Ведь это живая часть образования, если детям не показать, как можно находить выходы из сложных ситуаций, то зачем вообще тогда современная школа?

Юлия Пилипко - медиация На Урок

Медиация – это разговор в формате "на равных". Она помогает там, где за эмоциями невозможно найти рациональных решений и увидеть причины проблемы. К сожалению, 42% учителей по данным опроса БО "Фонд Максима Степанова", чувствуют полную беззащитность. Психологически очень сложно решать конфликты в таком состоянии.

"Я уже не знаю к кому идти и куда писать. Просто опускаются руки, остается только уволиться. Но я отдала этой работе и этой школе более 23 лет. Как мне найти общий язык с новым директором?" – Елена, классный руководитель

"Все, чего я хочу, чтобы в нашей школе было больше современных, полезных кружков. А у нас открывают только те, которые ведет родственник директора. Как только я прихожу к администрации со своими предложениями, перед моим носом просто хлопают дверью. Как будто я пустое место" – Ольга, преподаватель информатики и математики

"Хотела пройти внеочередную аттестацию, а на меня просто наорали в приемной директора и выпроводили со словами "Только попробуй написать заявление, мы тебе покажем аттестацию" – Валентина, преподаватель географии

Конечно, можно сказать – а кому легко на работе? Но вспомним, что речь об учителях, которые работают с нашими детьми. И психологическое состояние педагога всегда влияет на учеников. Можно сколько угодно говорить о силе характера, практике и осознанном выбор профессии, но, будем честными, иногда всем учителям нужна поддержка. Они не способны справиться самостоятельно.

Как работает медиация в мировой образовании?

Вообще есть три подхода: штатный медиатор в школе, Школьная служба согласия и особая программа подготовки всех педагогов.

В эпицентре скандалов: почему школе нужна медиация Нуш

Школьный медиатор помогает во всех конфликтах, организует Круги понимания, переговоры, конференции, встречи с родителями. Школьная служба согласия уже включает не только работника-медиатора, но и специально обученных учеников, которые прошли курсы медиации. Как правило, они помогают решать проблемы между ровесниками. А вот в школах США действует особый подход – там работают и медиаторы-профессионалы, и школьные службы согласия, и что самое важное – всех работников школы учат азам медиации. Это значительно облегчает работу учителям и директору.

В Украине медиация только набирает обороты. В письме МОН "О преодолении преступности среди несовершеннолетних и организации профилактической работы" отметили, что в школах, где начали работать медиаторы, количество драк и конфликтов уменьшилась на 80%. Впечатляет, не так ли?

Что даст медиация?

В школьных конфликтах медиация позволяет проанализировать ситуацию, выяснить причины конфликта, услышать все стороны. Именно поэтому здесь действует три негласных закона. Медиация всегда добровольная, конфиденциальная и равноправная. В результате школа должна заключить соглашение между сторонами. Выполнение которого – закон на уровне заведения. То есть, медиация это не только "почесали языками", это серьезный стол переговоров, где главная задача – найти выход из конфликта.

В прошлый раз мы говорили о том, как учителя сгорают на работе. Чтобы такого не произошло, школа стоит немного активнее заглядывать за дверь классов и вмешиваться в конфликты.Проект Pro.Школу работает с медиаторами, чтобы помочь учителям найти ответы. Если у вас возникают какие-либо сложные вопросы о школе – пишите нам на сайт proshkolu.com.

В эпицентре скандалов: почему школе нужна медиация ИАЦ МГУ

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