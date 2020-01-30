В элитных школах Киева детей "кормили" стафилококком: все подробности

В отваренных макаронах с маслом сливочным, смывах с ножа и сырниках из столовых двух элитных школ Киева обнаружили стафилококк и кишечную палочку.

Как сообщили в Facebook-группе "Все о школьном питании", говорится о лицее международных отношений №51 в Печерском районе и о специализированной школе №57 с углубленным изучением английского языка в Шевченковском районе, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Решением Главного управления Держпродспоживслужбы Киева, приостановлено производство и оборот пищевых продуктов двумя коммунальными предприятиями КП "Школьное" и КП "Школьник", – говорится в сообщении.

В элитных школах Киева детей "кормили" стафилококком Укринформ

Отмечается, что коммунальные предприятия должны устранить нарушения в течение 10 дней со дня вручения решения и обследовать персонал на наличие патогенного стафилококка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее специализированная школа №187 Соломенского района города Киева попала в скандал из-за антисанитарии в столовой.

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