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В домашнем обучении могут отказать: Гриневич отметила важный факт

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Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, если ребенок, находящийся на домашнем обучении, значительно будет отставать от сверстников, то родителям будут рекомендовать вернуть его в школу.

Как заявила главный педагог страны, речь идет о законопроекте "О среднем образовании". За него проголосовали только в первом чтении, пишет НУШ.

"В законопроекте есть условие, что родители детей, которые переходят на домашнее обучение, должны каждые полгода обращаться в учебное заведение. Это надо для того, чтобы школьник или школьница пообщались с учителями, которые смогут проверить их уровень знаний", объяснила министр.

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Гриневич вспомнила и об индивидуализации обучения, о чем тоже говорится в вышеупомянутом законопроекте.

"Если ребенок ходит, к примеру, в музыкальную или художественную школу, это можно зафиксировать в учебном процессе. Тогда ученик не будет ходить на уроки музыки, а сможет посвятить это время чему-то другому, что является для него важным", – рассказала главный педагог.

Домашнее обучение детей

Домашнее обучение детей

УП. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневич подсказала, как улучшить успеваемость детей в малых школах.

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Тема
Школа
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
школа дети Минобразования
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