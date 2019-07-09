В домашнем обучении могут отказать: Гриневич отметила важный факт

Министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, если ребенок, находящийся на домашнем обучении, значительно будет отставать от сверстников, то родителям будут рекомендовать вернуть его в школу.

Как заявила главный педагог страны, речь идет о законопроекте "О среднем образовании". За него проголосовали только в первом чтении, пишет НУШ.

"В законопроекте есть условие, что родители детей, которые переходят на домашнее обучение, должны каждые полгода обращаться в учебное заведение. Это надо для того, чтобы школьник или школьница пообщались с учителями, которые смогут проверить их уровень знаний", – объяснила министр.

Гриневич вспомнила и об индивидуализации обучения, о чем тоже говорится в вышеупомянутом законопроекте.

"Если ребенок ходит, к примеру, в музыкальную или художественную школу, это можно зафиксировать в учебном процессе. Тогда ученик не будет ходить на уроки музыки, а сможет посвятить это время чему-то другому, что является для него важным", – рассказала главный педагог.

Домашнее обучение детей УП. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриневич подсказала, как улучшить успеваемость детей в малых школах.

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