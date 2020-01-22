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В "ДНР" ректор вуза нанял киллера для руководства "Минобразования"

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На оккупированном Донбассе ректор "Донбасской юридической академии" Сергей Гончаров нанял киллера для убийства руководителей "Минобразования ДНР" из-за служебных разногласий.

Преступника задержали по обвинению в организации заказного убийства, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу "МВД ДНР".

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Гончаров нашел киллера "в старых криминальных кругах", передал ему личные данные, фотографии, адреса и маршруты передвижения жертв, подробно рассказал об их распорядке дня и составил план убийства. После совершенного преступления исполнитель должен был предъявить доказательства и немедленно покинуть территорию "ДНР".

"Доказать преступный замысел до конца злоумышленнику не позволили сотрудники УБОП. В ходе проведения оперативных мероприятий собрано достаточное количество доказательств, уличающих ректора ДЮА в преступной деятельности", – сообщили в "МВД ДНР".

За совершение такого преступления Гончарову предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни.

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Автор
Оксана Воля
Теги
Донбасс Новости ДНР ДНР убийство
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фил филька
фил филька
обсосик читает запрещенные сми? айяйяй))
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