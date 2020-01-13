В Черновцах забили тревогу из-за нехватки воспитателей: названа причина

В Черновцах забили тревогу из-за нехватки воспитателей – не хватает 72 дошкольных работников. В детсады не спешат идти работать из-за низкой зарплаты.

Ежемесячно количество вакансий растет. В местном управлении образования отметили, что ситуация с кадрами в дошкольных учреждениях критическая, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "МБ".

Причина этого низкая зарплата. Согласно постановлению правительства, педагогическим работникам дошкольных учреждений с 1 сентября 2019 года повысили зарплату на 10 процентов. С 1 января 2020 года изменилась тарифная сетка, и ее откорректировали еще на 9 процентов. Но это очень мало", – пояснила заместитель начальника управления образования Нина Витковская.

В школе педагог начинающий, не имеющий стажа, получает начисления 5 тысяч гривен, а воспитатель со стажем и высшей категорией будет иметь 6 500 гривен. Однако последние выполняют больший объем работы: они проводят не только занятия, но и кормят детей, одевают, спать укладывают.

Оплата детсадов осуществляется из местных бюджетов. Чтобы повысить зарплату работникам, должны быть средства и решения депутатов. В городском совете о проблеме зарплат в садах знают. Но финансовых ресурсов для повышения зарплат нет.

"Последние три года руководители садов сами принимают на работу. Но если в предыдущие годы приходили люди, узнавали, где есть вакантные места, то этим летом в управлении не было ни одного человека, который бы интересовалась трудоустройством", – добавила Витковская.

В Черновцах забили тревогу из-за нехватки воспитателей радио ТРЕК

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье у воспитательницы обнаружили опасную болезнь.

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