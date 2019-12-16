Била и унижала первоклассников: в Черновцах разгорелся скандал из-за учительницы

В одной из школ города Черновцы учительница систематически издевалась над первоклассниками, оскорбляя их и применяя телесные наказания.

Об этом идет речь в сюжете "5 канала" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тревогу забила мать одного из учеников, которая обнаружила гематому на голове сына. По ее словам, мальчика якобы ударила педагог с 39-летним стажем.

В Черновцах разгорелся скандал из-за учительницы

"Ребенок говорила на уроке с соседом. Подошла и криками требовала выйти из класса, говорила – меняй школу. Потянула из-за парты, и он ударился об угол в районе виска", – рассказала мать первоклассника.

Этот инцидент произошел в октябре. Тогда учительнице удалось замять ситуацию, но травить детей, по словам родителей, она не прекратила.

"В классе запрещала говорить всем детям об этом, якобы это секрет класса, как выяснилось", – поделились они.

После того, как родители призвали выразить недоверие женщине, та написала заявление об увольнении и отказалась давать объяснения.

В управлении образования подтвердили факты травли со стороны учительницы и удивились, почему ни родители, ни руководство школы не забили тревогу раньше.

"Большая часть информации соответствовала действительности, родители справедливо поднимали этот вопрос. Как мы обнаружили, такая ситуация была и в прошлом, но не было обращений в управление образования, на уровне учреждения. Педагог уже выгорел и пришло время отдыхать", – отметил начальник управления образования Черновцов Сергей Мартынюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из школ Каменского Днепропетровской области учительница младших классов устроила разборки с третьеклассниками прямо посреди урока. Женщина унижала, грубила и угрожала ученикам, которые, на ее взгляд, вели себя неподобающим образом.

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