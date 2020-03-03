В Черновцах, где подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19, не будут закрывать детсады и школы на карантин.

Как сообщил городской голова Алексей Каспрук, пока решили не допускать в учебные заведения детей с признаками ОРВИ, пишет Взгляд (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Есть четкое указание – усилить меры по дезинфекции помещений. Со школьниками будет проведен урок по безопасности жизнедеятельности, где расскажут, что такое коронавирус и как надо себя вести", – пояснил мэр.

По его словам, в течение 4-5 марта родителей школьников письменно предупредят о необходимых мерах, которые следует соблюдать. Кроме того, мэр посоветовал воздержаться от массовых мероприятий, а при малейших признаках заболевания оставаться дома и не ходить на работу.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 марта, в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом. Вирус обнаружили у жителя Черновцов, который накануне с женой вернулся из Италии. OBOZREVATEL поделился эксклюзивными подробностями о первом случае заражения коронавирусом в Украине.

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