В Чернигове ректор вуза взял на работу родную дочь: подробности скандала

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило два протокола на ректора Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко Николая Носко, который взял на работу свою дочь Юлию Носко.

Как пишет пресс-служба НАПК, глава вуза не сообщил министра образования и науки Украины о наличии у него реального конфликта интересов.

Отмечается, что Носко назначил на должность доцента кафедры дошкольного и начального образования после окончания докторантуры родную дочь и издал соответствующий приказ.

"Ответственность за несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрена частью первой статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а за совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов – частью второй этой статьи", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рассказал, как разрушить "феодализм" ректоров вузов.

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