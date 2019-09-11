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В Чернигове ректор вуза взял на работу родную дочь: подробности скандала

1.7т Читать материал на украинском

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило два протокола на ректора Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко Николая Носко, который взял на работу свою дочь Юлию Носко.

Как пишет пресс-служба НАПК, глава вуза не сообщил министра образования и науки Украины о наличии у него реального конфликта интересов.

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Отмечается, что Носко назначил на должность доцента кафедры дошкольного и начального образования после окончания докторантуры родную дочь и издал соответствующий приказ.

"Ответственность за несообщение лицом в установленных законом случаях и порядке о наличии у него реального конфликта интересов предусмотрена частью первой статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а за совершение действий или принятия решений в условиях такого конфликта интересов – частью второй этой статьи", – говорится в сообщении.

В Чернигове ректор вуза взял на работу родную дочь: подробности скандала

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт рассказал, как разрушить "феодализм" ректоров вузов.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина Чернигов
Тег
скандал в вузе
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Чан Джеки
Чан Джеки
НУ НАДО ПРОВЕРИТЬ НА ЕЕ ПРОФЕСИОНАЛИЗМ .МОЖЕТ ОНА И ВПРАВДУ ТАКАЯ ВУМНАЯ ЧТО ПАПАСЯ ПОШЕЛ ПРОТИВУ ЗАКОНА.
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