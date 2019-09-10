В черкасской школе ученик распылил газовый баллончик: есть пострадавшие

В черкасской школе №29 ученик распылил газовый баллончик. В результате 20 детей были доставлены в больницу.
На момент инцидента в школе находилось 257 детей, сообщил на Facebook-странице пресс-секретарь Главного управления ДСНС в Черкасской области Константин Проценко (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).
"По результатам тестового обследования, а также проведенных замеров воздуха и почвы на содержание вредных веществ, превышений предельно допустимых норм не обнаружено. Радиационный фон в школе в норме. Учебный процесс на сегодня в заведении временно прекращено", – добавил Проценко.
По его словам, помещение, в котором произошло распыление газового баллончика проветрено.
эвакуация детей
Facebook Константин Проценко
Газовый баллончик, который распили
Facebook Константин Проценко
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