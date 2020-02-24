В школе в Городище (Черкасская область) четверо семиклассников избили ученика из параллельного класса в присутствии учителя во время урока трудового обучения.

Как рассказала мать пострадавшего, 13-летний Артем с сотрясением мозга попал в больницу. Травля над парнем продолжается уже второй год, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сначала ребята из параллельного класса Артема затрагивали словесно, потом вызвали драку, из-за которой он получил травмы, напоследок снова начали оскорблять. Четверо ребят уцепились, как голодные гиены в кусок мяса. Артем получил удар деревянной щеткой по голове. В больнице Городища поставили диагноз вдавленный перелом теменной кости слева и дали направление на Черкассы", – рассказала мать Артема.

По словам женщины, директор школы 20 февраля провел заседание независимой комиссии, где было доказано, что пострадавший рассказал правду. Одноклассник Артема подтвердил его слова. Учителя трудового обучения пообещали уволить.

Родители обидчиков просили у матери потерпевшего забрать заявление. Однако женщина не собирается это делать и требует оплатить лечение сына.

"Просили забрать заявление из полиции, но не заикнулись о помощи. Я мать-одиночка, воспитываю еще полуторагодовалого ребенка. На лечение Артема занимала 6 тысяч гривен, для меня это огромная сумма, впереди реабилитация. Хочу, чтобы все это оплачивали родители этих ребят", – добавила женщина.

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