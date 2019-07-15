В Британии школьницу изолировали от класса за ее внешний вид

В графстве Ланкашир (Великобритания) 14-летнюю Эйми Хейл, ученицу школы Worden Academy, изолировали от класса в специальной комнате, потому что она пришла на обучение с подкрашенными бровями.

По мнению руководства заведения, внешний вид девочки в тот день был действительно "неподобающим". Школьницу часто дразнят из-за ее белёсых бровей, ресниц и называют "альбиносом". Поэтому учителя сделали это ради блага девочки, пишет "Мел" со ссылкой на "Daily Mail" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Три года назад Эйми начала подкрашивать брови в салоне. На этот раз, как рассказывает ее мама Керри Хейл, там работал другой мастер, который, возможно, немного передержал краску. Из-за этого они стали темнее, чем обычно", – говорится в сообщении.

По словам мамы девочки, в школах Великобритании учеников путем изоляции наказывают за проступки. А в уставе заведения не указано, что запрещено ходить с накрашенными бровями. Поэтому Эйми Хейл могли просто отстранить от занятий и отправить домой.

На эту претензию в администрации ответили, что не могут внести в список абсолютно все требования, но свои правила они просят соблюдать всех.

Какое-то время девочка не будет ходить в школу. А ее мать продолжит бороться за права школьницы выглядеть так, как она хочет.

Эйми Хейл Daily Mail

Эйми Хейл накрашенная Daily Mail

Эйми Хейл и Керри Хейл Daily Mail

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