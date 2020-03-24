В большинстве школ Украины начались каникулы: должны ли ученики дистанционно учиться

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев сообщил, что ученики должны отдыхать, а не учиться онлайн, если школа запланировала каникулы в период карантина.

Как написал педагог на Facebook-странице, это касается учебных заведений, в которых с 23 по 29 марта запланированы каникулы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

В школах Украины начались каникулы: должны ученики учиться онлайн

"Еще в 2017 году учебным заведениям предоставили право устанавливать структуру и продолжительность учебного года и отдыха (то есть каникулы) между ними. Есть только требование – продолжительность каникул в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней", – подчеркнул Горбачев.

По его словам, во всех впереди очень сложный период жизни в условиях карантина и серьезных ограничений общения. Поэтому важно не отнимать у школьников запланированные каникулы. А учителя смогут проанализировать свой опыт и подготовиться к продолжению обучения с 30 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учителям посоветовали, как правильно заполнить журнал во время карантина.

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