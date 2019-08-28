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В Австрии хотят запретить носить хиджаб в школах

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Политическая сила "Австрийская народная партия" выступила с желанием запретить хиджаб в школах, потому что это поможет избежать пропаганды религиозных течений.

В 2018 году парламент Австрии запретил носить исламскый платок в детских садах. В мае 2019 года был принят запрет на хиджаб в начальных школах, за его нарушение родители оплатили бы штраф 440 евро, пишет "Мел".

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"Платок является демонстративным символом, который может предоставить политическое влияние на учащихся. Преподавательница в платке представляет собой определенное идеологическое течение и пропагандирует систему общества, в которой роль женщины отличается от привычной западному обществу картины. В связи с этим, мы хотим, чтобы преподавательницы не носили платков", – говорится в заявлении партии.

Также предлагается запретить носить головные уборы ученицам до 14-летнего возраста, чтобы защитить детей от принуждения и социального давления.

учительница

учительница

Независимая газета

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Тема
Школа
Место
Австрия
Теги
школа запрет
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