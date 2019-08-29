В австралийской школе ученики будут забирать свой мусор с собой: подробности

В австралийской элитной школе для девочек Melbourne Girls' College запретили мусорные корзины и объявили, что ученики должны будут забирать свои отходы с собой.

Директор школы Карен Мани сравнила приход в школу с походом в лес или заповедник. По ее словам, люди, которые приходят на пикник, всегда обязаны забирать свой мусор с собой, пишет "Мел" со ссылкой на Daily Mail.

"В администрации учебного заведения считают, что этот шаг поможет школе сэкономить значительную сумму за ресайклинг и вывоз мусора. В 2018 году только за вывоз 1 000 кубометров отходов школа заплатила около 13 тысяч долларов. Это если не считать переработку и другие программы утилизации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в школе оборудуют специальные компостные ямы с червями, куда школьницы смогут бросать продовольственные отходы без упаковки, огрызки от яблок, банановую кожуру и так далее. Корзины для мусора останутся в туалетах, а для бумаги – в классных комнатах и библиотеке.

В школьной столовой будет действовать система скидок для учениц, которые приходят со своей посудой для горячей пищи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Австрии хотят запретить носить хиджаб в школах.

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