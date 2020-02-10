В России учительницу обвинили в сексе с 15-летним учеником: видео гуляет по школе

В России 35-летнюю учительницу из Астрахани заподозрили в сексе с 15-летним учеником.

Инцидент якобы произошел в СОШ №32. Информация об этом появилась на сайте "Астрахань FM".

В редакцию портала обратилась родительница одного из школьников, которая рассказала об интимной связи девятиклассника с учительницей. Как добавила собеседница, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней гуляет по школе.

Следственные органы в Астрахани начали проверку по данному факту, сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

Получить комментарий в региональном министерстве образования и науки, а также в СОШ №32 журналистам пока не удалось.

Учительницу из Астрахани заподозрили в сексе с 15-летним школьником Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в Костроме (Россия) трое подростков намеревались устроить теракт в школе, расстреляв своих "обидчиков".

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