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В России учительницу обвинили в сексе с 15-летним учеником: видео гуляет по школе

1.8т
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В России 35-летнюю учительницу из Астрахани заподозрили в сексе с 15-летним учеником.

Инцидент якобы произошел в СОШ №32. Информация об этом появилась на сайте "Астрахань FM".

В редакцию портала обратилась родительница одного из школьников, которая рассказала об интимной связи девятиклассника с учительницей. Как добавила собеседница, видео, на которой запечатлены педагог и ученик, уже несколько дней гуляет по школе.

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Следственные органы в Астрахани начали проверку по данному факту, сообщили ТАСС в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

Получить комментарий в региональном министерстве образования и науки, а также в СОШ №32 журналистам пока не удалось.

Учительницу из Астрахани заподозрили в сексе с 15-летним школьником

Учительницу из Астрахани заподозрили в сексе с 15-летним школьником

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, в Костроме (Россия) трое подростков намеревались устроить теракт в школе, расстреляв своих "обидчиков".

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Школа Инциденты в школах
Место
Россия Астрахань
Теги
Новости России Секс скандал в школе школа
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ну и где ссылка на видео
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Гоша Злой
Гоша Злой
а чего еще делать бедной училке в этом мухосранске зимой?)
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