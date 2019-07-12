"В 5 лет знал весь глобус!" Украинец с синдромом Дауна впервые получил высшее образование

В четверг, 11 июля, лучанин Богдан Кравчук получил диплом бакалавра истории и стал первым в Украине парнем с синдромом Дауна, который получил высшее образование.

Об этом написала на своей странице в Facebook кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти и учительница Леся Бондарук. Она вспомнила, как 5 лет назад вместе с матерью парня Евгенией Кинах боролась за его право на высшее образование.

"Оказалось, что советскую норму с 70-х годов о запрете на высшее образование людям с особыми потребностями можно побороть современными подходами к образованию", – отметила кандидат исторических наук.

Богдан Кравчук Facebook Леси Бондарук

По словам Бондарук, все время юноша добросовестно учился и часто был гораздо успешнее обычных студентов. Он, добавила учительница, так любит историю, что не мог подвести высокое доверие к его возможностям. Она отметила, что успеха парень во многом достиг благодаря помощи мамы.

"Его пример – это луч надежды многим родителям особых детей. Потому что отныне они знают, что если верить в своих детей и развивать их возможности, то мечты сбываются", – подытожила ученая и добавила, что надеется на то, что юноша найдет работу по специальности и сможет самостоятельно зарабатывать.

История получила широкую огласку в сети и тронула пользователей. По состоянию на 10:00 12 июля пост собрал более 2,7 тысяч лайков, более 280 комментариев и 1,2 тысячи распространений.

"Это очень круто! Я искренне рада, что Богдану и его семье хватило упорства бороться с нашей системой, он своим примером дает луч надежды! Удачи и в добрый путь!", "Поздравляем новоиспеченного историка! Успехов и исполнения желаний! Мы хотим о них узнавать и радоваться вместе! Благодарность всем, кто поддерживал и помогал. Вы благотворители!", "Это серьезная победа, польза от которой будет ощутима и другим особым студентам!! Быть первопроходцем всегда самое трудное!!!! И блестяще личное достижение!!!! Поздравляю!", "Приветствую Богдана. Это заслуга его, мамы и дедушки. В 5 лет Богдан знал весь глобус, столицы всех стран мира, благодаря дедушке. Молодцы", – пишут пользователи.

Комментарии под постом Скриншот

Комментарии под постом Скриншот

Комментарии под постом Скриншот

Комментарии под постом Скриншот

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