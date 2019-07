В 25 школах Украины введут новую систему обучения SEELearning: что это и как будет происходить

В 25 школах Украины с сентября 2019 года внедрят программу, которая предлагает современные подходы социального, эмоционального и этического обучения – SEE Learning.

Как рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время V Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine, пилотирование поможет выделить наиболее успешные практики. Впоследствии они будут распространены на все украинские школы, пишет пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На EdCamp Украина представили для учителей первые уроки такой программы. Нашим педагогам нужно научиться каким-то образом рядом со знаниями и умениями формировать в молодих людей те ценности, которые помогут им самореализоваться и быть счастливыми", – отметила Гриневич.

По ее словам, программу можно практиковать в рамках отдельного предмета или на внеклассных занятиях. SEE Learning никоим образом не нарушит учебный процесс.

В рамках конкурсного отбора после Национальной (не)конференции EdCamp Ukraine 2019 выберут, какие школы примут участие в программе. Однако есть правило, что в одном регионе будет только одно такое учебное заведение.

"Это 20-40-минутные занятия, разделенные на семь разделов. Для каждой возрастной группы уже создано более 40 уроков, которых хватит на год-два работы. Они содержат четкие методические инструкции и простые, иногда игровые, задания для класса, на подготовку к которым педагогу требуется не менее получаса. В августе завершится отбор, а осенью начнется обучение педагогов", – сообщил советник министра образования и науки Александр Элькин.

С выбранными материалами международной программы по формированию мягких навыков SEE Learning можно ознакомиться по ссылке.

Программа SEE Learning разработала международная команда ученых на базе Университета Эмори (США) при поддержке Лауреата Нобелевской премии мира Далай-ламы XIV. Social, Emotional and Ethical Learning считается результатом развития идей социально-эмоционального обучения, которое разработал известный американский психолог, писатель и научный журналист The New York Times Дэниел Гоулман. Результаты 18 лет внедрения этого метода таковы: среди 270 000 школьников академическая успеваемость улучшилась на 11%, драки и травли стали реже на 10%.

V Национальная (не) конференция EdCamp Ukraine Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

V Национальная (не) конференция EdCamp Ukraine Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Внедрение пилотной школьной программы Пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриневич подсказала, как улучшить успеваемость детей в малых школах.

