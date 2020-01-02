В 2020 году учителям Украины повысят зарплаты: кто сколько получит

В 2020 году заработные платы педагогических работников вырастут на 9%. Соответствующее повышение оплаты труда заложено в Госбюджете на 2020 год

Также планируется выплата поддержки молодых учителей со стажем до 10 лет в размере 10 прожиточных минимумов состоянию на 1 января 2020 год – почти 21 тысячу грн. Предполагается, что эту выплату получат 73,9 тыс педагогов, пишет УНН.

Так, молодой учитель, который зарабатывает 5,4 тысяч грн в месяц, будет получать 5,9 тысяч грн. Зарплата опытного педагога со стажем 30 лет возрастет с 8,18 тысяч грн до 8,9 тысяч грн.

Также следует отметить, что в образовательной субвенции на 2020 год впервые учтен актуальной, а не прошлогодний контингент детей.

В 2020 году учителям Украины повысят зарплаты высокий Замок

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года.

Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

Впоследствии руководитель МОН предложила закрыть школы и повысить зарплаты.

Образовательный комитет Верховной Рады предоставил предложение бюджетному комитету увеличить на 5,1 млрд грн расходы на повышение оплаты труда педагогов. Дополнительные средства должны направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников. Однако предложения были отклонены.

Во время брифинга во Львове Новосад раскрыла детали, каким категориям педагогов все же повысят зарплаты.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого повышения заработных плат учителям в 2020 году не будет из-за недостаточный экономический рост.

Также Новосад сообщила, что все украинские учителя будут получать надбавку за престижность в размере 30% должностного оклада, а молодым педагогам заплатят ежегодную выплату в размере почти 21 тыс гривен.

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