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Уже не юный орел: Поплавского хотят отстранить от должности ректора киевского вуза

1.4т Читать материал на украинском

Закарпатский певец, участник "Голоса страны-5" Иван Пилипец хочет заменить народного артиста Украины Михаила Поплавского на должности ректора Киевского национального университета культуры и искусств.

Об этом артист рассказал в интервью Mukachevo.net. Сейчас он учится в аспирантуре этого же вуза, пишет OBOZREVATEL.

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"И вообще я хочу стать ректором Киевского национального университета культуры и искусств. Михаил Поплавский с каждым годом не становится "юным орлом", не молодеет. А я все больше углубляюсь в науку. Есть много планов на будущее. Надеюсь, что все задуманное осуществится, и всем того же желаю", – заявил Пилипец.

Иван Пилипец

Иван Пилипец

Ivona - bigmir) net

По словам певца, сейчас самое главное в его жизни – это обучение, а уже после этого можно думать и о других планах.

Также отмечается, что Поплавский возглавляет должность ректора с 1993 года.

Поплавского хотят отстранить от должности ректора киевского вуза

Поплавского хотят отстранить от должности ректора киевского вуза

корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, Поплавский стал профессором Apsley Business School оf London.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Михаил Поплавский
Место
Украина
Теги
образование университет
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Саркисян Артур
Саркисян Артур
Давно пора этого вора гнать поганой метлой
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Молодий не дожене... Ідей в нього мабуть нема - у ЗЕ мабудь навчився описувати діяльність без конкретики, своїй ролі в неї, та ще й у майбутньому часі - тут або емір помре, або віслюк... Попураст якийсь.
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