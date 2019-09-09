Уволили за фото в купальнике: история с воспитательницей на Ривненщине получила продолжение

Воспитательница детсада в селе Бугаевка (Ривненская область) Вита Черешневская, которая уволена за "аморальные" фото в купальнике, выставленные в соцсеть, до сих пор не может восстановиться на работе.

После двухлетнего судебного разбирательства воспитательница выиграла районный, апелляционный и Верховный суды. Но так и не смогла работать в саду, потому что в первый же день ее снова уволили – за "аморальное" поведение (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Мне отдают трудовую книжку, а там две записи – возобновлена и уволена во второй раз. Я вообще не могла понять, что происходит. Спросила это в заведующей детсада Ларисы Музыки, а она ответила: "Смеется тот, кто смеется последний". И еще добавила: "Вы тратите деньги на юристов, а я – нет, потому что у меня – брат", – рассказала Черешневская.

В Министерстве образования и науки заявляют, что повлиять на заведующую не могут. То же самое отвечают в областном управлении образования и перекладывают ответственность на сельский совет.

Черешневская снова подала иск в суд и требует восстановления на работе и возмещения зарплаты. Воспитательница работать в этом детском саду не планирует, однако стремится восстановить справедливость и отменить записи в трудовой книжке.

Вита Черешньовська

Вита Черешньовська

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