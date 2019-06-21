Установлены пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам ВНО

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования во время заседания в зале Коллегии МОН наконец определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам ВНО. Об этом только сообщило МОН на своем сайте. Сегодня было установлено пороговые баллы для трех тестов:
история Украины - 27
география - 26
химия - 16.
Порог "сдал/не сдал" от общего количества участников экзаменов преодолели: по истории Украины - 84% лиц, по географии - 89,57%, по химии - 86%.
Результаты тестирования появятся завтра, 22 июня, на информационных страницах участников.
Напомним, что ранее комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по следующим предметам:
математика - 11;
Украинский язык и литература - 23;
физика - 13;
иностранные языки - 19;
биология - 23.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram