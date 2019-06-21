Установлены пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам ВНО

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования во время заседания в зале Коллегии МОН наконец определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по всем предметам ВНО. Об этом только сообщило МОН на своем сайте. Сегодня было установлено пороговые баллы для трех тестов:

история Украины - 27

география - 26

химия - 16.

Порог "сдал/не сдал" от общего количества участников экзаменов преодолели: по истории Украины - 84% лиц, по географии - 89,57%, по химии - 86%.

Результаты тестирования появятся завтра, 22 июня, на информационных страницах участников.

Напомним, что ранее комиссия определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по следующим предметам:

математика - 11;

Украинский язык и литература - 23;

физика - 13;

иностранные языки - 19;

биология - 23.

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