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Успех родителей влияет на настойчивость детей в школьные годы – исследование

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Взаимодействие детей дошкольного возраста со взрослым окружением имеет наибольшее влияние на то, насколько упорными они окажутся в позднем возрасте, особенно в школьные годы.

Исследование о ключевых чертах для успеха в обучении провели ученые Массачусетского и Пенсильванского университетов, пишет Освіторія.

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"Маленькие дети пытаются обращать особое внимание на неудачи и успехи взрослого окружения, а потому они могут долго не решаться выполнять задачи, которые в свое время оказались неподвластны старшим", – говорится в сообщении.

Однако ученые обнаружили, если взрослым удается выполнить задачу успешно, то это дополнительно стимулирует детей к настойчивости в будущем. При этом стоит рассказывать, какими ценными являются приложенные усилия. Так взрослые дают детям наглядный пример тяжелой работы и результатов, которые она приносит.

Дети и родители

Дети и родители

dity.zp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть захватила дискуссия за учебники и рюкзаки в школах.

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Тема
Родители и дети
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школа дети
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