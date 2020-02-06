Уроки в пустом классе: на Черниговщине устроили бойкот учительнице-пенсионерке

В селе Мощенка Черниговской области учительнице математики Людмиле Козубцовой ученики решили устроить бойкот и не ходить на ее уроки из-за конфликта педагога с директором школы.

Как говорится в сюжете местного телеканала "Cheline", сначала учительницу уволили за аморальное поведение. Директор школы Виктор Тупик пояснил, что конфликт достиг апогея из-за написанной Козубцовой жалобы на него и петиции на министра образования в апреле 2019 года, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале 2020 года учительницу восстановили в должности. Однако директор и ученики устроили бойкот – теперь Козубцова проводит уроки для пустой аудитории.

"Неясно рассказывает нам материал", "Ну, не ведет она уроки так, как надо. Она рассказывает обо всем, но не об уроках", "Она рассказывает, что мои отец и мать нигде не работают. О нас говорит, что мы не учимся", – рассказали школьники.

Козубцова подчеркнула, что никого не оскорбляла, потому что тогда ее бы сразу уволили. В Городнянском районном отделе образования о ситуации знают, но путей решения конфликта пока не видят. Поэтому дети продолжают "прогуливать" уроки математики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "учительница года" жестоко избила третьеклассника.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал