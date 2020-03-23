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Уроки онлайн: украинцев рассмешило задание с пылесосом для школьников

1.7т
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В сети подняли на смех задания по трудовому обучению, где украинские школьники должны пропылесосить квартиру.

О курьезной ситуации в Facebook рассказала мать одного школьника Ляна Майорова. Задание обнародовали в приложении для работы с детьми "Google Classroom", пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Это звание "Учитель года", однозначно!", – отметила Майорова.

Уроки онлайн: Украинский рассмешило задачи по пылесосом для школьников

Уроки онлайн: Украинский рассмешило задачи по пылесосом для школьников

Итак, ученики должны были пропылесосить квартиру в рамках темы "Бытовые электроприборы". Для этого учитель даже обнародовал инструкцию, как правильно это сделать:

  1. Изучить инструкцию по пользованию пылесосом (взять у родителей).

  2. Оценить фронт работ (какие помещения убирать, где находятся розетки и т.д.).

  3. Распаковать и собрать пылесос.

  4. С разрешения родителей и соблюдая правила техники безопасности включить пылесос.

  5. Убрать выбранные помещения.

  6. Выключить пылесос.

  7. Разобрать пылесос, упаковать и убрать в место хранения.

Задания для школьников

Задания для школьников

Facebook Liana Maiorova

Задание рассмешило пользователей сети. Некоторые предложили добавить в инструкцию фото "до" и "после" выполненной работы. Пост уже набрал почти 3500 распространений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети набрало популярности письмо украинскоймамы-преподавательницы к детям во время коронавирусного карантина.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
дети школа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Действительно смешно. Откуда в хлеву пылесос?)))
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Моя Школа