В сети подняли на смех задания по трудовому обучению, где украинские школьники должны пропылесосить квартиру.

О курьезной ситуации в Facebook рассказала мать одного школьника Ляна Майорова. Задание обнародовали в приложении для работы с детьми "Google Classroom", пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Это звание "Учитель года", однозначно!", – отметила Майорова.

Уроки онлайн: Украинский рассмешило задачи по пылесосом для школьников

Итак, ученики должны были пропылесосить квартиру в рамках темы "Бытовые электроприборы". Для этого учитель даже обнародовал инструкцию, как правильно это сделать:

Изучить инструкцию по пользованию пылесосом (взять у родителей). Оценить фронт работ (какие помещения убирать, где находятся розетки и т.д.). Распаковать и собрать пылесос. С разрешения родителей и соблюдая правила техники безопасности включить пылесос. Убрать выбранные помещения. Выключить пылесос. Разобрать пылесос, упаковать и убрать в место хранения.

Задания для школьников Facebook Liana Maiorova

Задание рассмешило пользователей сети. Некоторые предложили добавить в инструкцию фото "до" и "после" выполненной работы. Пост уже набрал почти 3500 распространений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети набрало популярности письмо украинскоймамы-преподавательницы к детям во время коронавирусного карантина.

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