В сети подняли на смех задания по трудовому обучению, где украинские школьники должны пропылесосить квартиру.
О курьезной ситуации в Facebook рассказала мать одного школьника Ляна Майорова. Задание обнародовали в приложении для работы с детьми "Google Classroom", пишет Моя Школа OBOZREVATEL.
"Это звание "Учитель года", однозначно!", – отметила Майорова.
Уроки онлайн: Украинский рассмешило задачи по пылесосом для школьников
Итак, ученики должны были пропылесосить квартиру в рамках темы "Бытовые электроприборы". Для этого учитель даже обнародовал инструкцию, как правильно это сделать:
Изучить инструкцию по пользованию пылесосом (взять у родителей).
Оценить фронт работ (какие помещения убирать, где находятся розетки и т.д.).
Распаковать и собрать пылесос.
С разрешения родителей и соблюдая правила техники безопасности включить пылесос.
Убрать выбранные помещения.
Выключить пылесос.
Разобрать пылесос, упаковать и убрать в место хранения.
Задания для школьников
Facebook Liana Maiorova
Задание рассмешило пользователей сети. Некоторые предложили добавить в инструкцию фото "до" и "после" выполненной работы. Пост уже набрал почти 3500 распространений.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети набрало популярности письмо украинскоймамы-преподавательницы к детям во время коронавирусного карантина.
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