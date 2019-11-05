Унижает и бьет: родители учеников школы в Одесской области взбунтовались против директора

В школе села Криничное (Одесская область) родители учеников взбунтовались против директора Домникии Койчевой, потому что она унижает и бьет детей.

Ученик одиннадцатого класса Степан Михнев рассказал о конфликте, произошедшем в учебном заведении. По его словам, директор школы набросилась на юношу с оскорблениями и ударила его по лицу, пишет БессарабіЯ.UA.

Причиной стало то, что парень искал во время урока спортивную форму в раздевалке. К нему подошла директор и поинтересовалась, почему он не на уроке. Степан ответил, что у него физкультура, но его формы в раздевалке нет. Юноша сказал, что может побежать домой, чтобы переодеться. Но на предложение ученика директор ответила: "Кто ты такой? Ты ничтожество! Здесь все я решаю, я могу тебя ударить в любой момент. Можешь в суд обращаться, ты ничего не докажешь!".

Отмечается, что по факту нанесения пощечины ученику правоохранители открыли уголовное производство. Впоследствии директор собрала учителей и заставила их задним числом написать докладные на Степана Михнева, чтобы выставить парня нерадивым учеником, который заслужил пощечину.

Домникия Койчевая Бессарабия Информ

Одиннадцатиклассника Дмитрия Демирова, который в конце сентября 2019 года пришел в школу в спортивных штанах и футболке, директор забросала угрозами. Она его унижала в течении часа в учительской, отмечая, что Дмитрий – никто. После этого парень надолго закрылся в себе и заболел.

Жительница села Кристина Старушенко рассказала, что травля одноклассников и нереагирование на ситуацию педагогов и директора заставили ее перевести маленького сына в школу в соседний населенный пункт.

Также родители сообщили, что готовят обращение к министру образования Анны Новосад и к главе департамента образования и науки Одесской области.

Отмечается, что Койчевая сотрудников обычно шантажирует увольнением, учеников – "справкой" вместо свидетельства о среднем образовании. Были ученики, которые действительно закончили школу с таким "документом".

Родители учеников школы в Одесской области взбунтовались против директора Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке родители и учитель устроили буллинг маленькому школьнику.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram