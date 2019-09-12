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Университеты Украины попали в рейтинг самых лучших в мире: названы вузы

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Шесть украинских вузов вошли в мировой рейтинг университетов британского издания Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.

К очередного ежегодного рейтинга THE вошли более 1300 университетов из 92 стран, пишет Сегодня.

В 2019 году место 1000+ досталось:

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Отмечается, что в 2018 году Львовскому политехническому национальному университету досталось 1000+ место, а уже в 2019 году вуз занимает 801-1000 место.

"Четвертый год подряд первую строчку рейтинга THE WUR удерживает Оксфордский университет, на второе место с пятого поднялся Калифорнийский технологический институт (Caltech). За ним дальше идут Кембридж, Стэнфорд и Массачусетский технологический (MIT). На шестом месте Принстон, на седьмом – Гарвард, далее следуют Йель, Чикагский университет и Имперский колледж Лондона", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, популярный вуз Украины отреставрируют за 400 тысяч долларов.

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Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
образование рейтинг университет Кембриджский университет Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко
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