Университеты Украины попали в рейтинг самых лучших в мире: названы вузы

Шесть украинских вузов вошли в мировой рейтинг университетов британского издания Times Higher Education (THE) World University Rankings 2020.

К очередного ежегодного рейтинга THE вошли более 1300 университетов из 92 стран, пишет Сегодня.

В 2019 году место 1000+ досталось:

Львовскому национальному университету имени Ивана Франко;

Национальному техническому университету "Харьковский политехнический институт;

Сумскому государственному университету;

Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко;

Харьковскому национальному университету им. Каразина.

Отмечается, что в 2018 году Львовскому политехническому национальному университету досталось 1000+ место, а уже в 2019 году вуз занимает 801-1000 место.

"Четвертый год подряд первую строчку рейтинга THE WUR удерживает Оксфордский университет, на второе место с пятого поднялся Калифорнийский технологический институт (Caltech). За ним дальше идут Кембридж, Стэнфорд и Массачусетский технологический (MIT). На шестом месте Принстон, на седьмом – Гарвард, далее следуют Йель, Чикагский университет и Имперский колледж Лондона", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, популярный вуз Украины отреставрируют за 400 тысяч долларов.

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