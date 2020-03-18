Университет начал проводить лекции в Minecraft из-за коронавирусного карантина

Для студентов второго курса факультета "Информатика и вычислительная техника" Донского государственного технического университета (Россия) провели лекцию в популярной компьютерной игре Minecraft.
Так, в игре студенты самостоятельно создали виртуальную аудиторию, которая имитирует их учебный класс в ДГТУ. Там есть парты, доска, кафедра, преподавательский стол, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Университет начал проводить лекции в Minecraft из-за карантина
Связь между студентами во время лекции проходила с помощью голосового и текстового чата Discord. Идею проведения лекции на платформе Minecraft предложил студент Дмитрий Борисов.
"Из-за того, что нас перевели на дистанционное обучение, лекции проходят в онлайн-режиме, а простым голосовым чатом моих одногруппников не заинтересуеш. Поэтому решили собраться в игре – это что-то необычное и уникальное для нас. Это кажется чем-то более визуально интересным, напоминает реальное обучение: вот аудитория, вот группа, вот преподаватель", – рассказал Борисов.
Лекция в игре
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине родители пожаловались на дистанционное обучение детей на карантине.
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