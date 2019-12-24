Десятилетняя девочка Фрейя Манготра из Бирмингема (Великобритания) прошла тест IQ для несовершеннолетних и набрала максимальное количество баллов – 162.
Таким образом показатели школьницы оказались на два очка выше, чем баллы известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Теперь девушка официально признана гением, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на The Sun.
Отец школьницы Кулдип Кумар рассказал, что его дочь быстро схватывает информацию и все, что читает, может запомнить с первой попытки.
Фрейя любит плавание, танцы, имеет черный пояс по тхэквондо, любит театр и шахматы. Девочке уже предложили стипендию в школе Короля Эдуарда VI. Она прошла вступительный экзамен. Но Фрейя все еще не определилась, кем хочет быть, когда вырастет.
Умнее Эйнштейна: десятилетняя девочка поразила мир уровнем IQ
BPM Media
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые провели исследования, IQ ребенка зависит от возраста ее матери.
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