Десятилетняя девочка Фрейя Манготра из Бирмингема (Великобритания) прошла тест IQ для несовершеннолетних и набрала максимальное количество баллов – 162.

Таким образом показатели школьницы оказались на два очка выше, чем баллы известных физиков Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга. Теперь девушка официально признана гением, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на The Sun.

Отец школьницы Кулдип Кумар рассказал, что его дочь быстро схватывает информацию и все, что читает, может запомнить с первой попытки.

Фрейя любит плавание, танцы, имеет черный пояс по тхэквондо, любит театр и шахматы. Девочке уже предложили стипендию в школе Короля Эдуарда VI. Она прошла вступительный экзамен. Но Фрейя все еще не определилась, кем хочет быть, когда вырастет.

Умнее Эйнштейна: десятилетняя девочка поразила мир уровнем IQ BPM Media

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые провели исследования, IQ ребенка зависит от возраста ее матери.

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