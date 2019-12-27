Умерла в бассейне: в России случилось роковое ЧП со школьницей

В Воскресенске (Россия) 17-летняя школьница умерла в бассейне местного дворца водного спорта "Дельфин" в свой день рождения.

Как сообщил "Московский комсомолец", девушка сдавала нормы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне"), пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Школьница вошла в воду, но через несколько секунд после заплыва ее скрутило. Она начала захлебываться. Тренер вытащил ее на поверхность и начал делать искусственное дыхание.

Девушку отвезли в больницу, но она не приходила в себя и через час умерла. Медики отметили, что смерть наступила от сердечной патологии.

"Не знаю что и думать. У нее со здоровьем всегда было все в порядке. Она пять лет профессионально занималась легкой атлетикой. В этот день вечером мы должны были праздновать ее семнадцатилетие. Приготовили плов и пригласили за стол близких людей. А вышло все по-другому", – рассказал отец погибшей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России школьник чуть не умер, спасая котенка.

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