"Украину придумали польские масоны!" Скандальный преподаватель одесского вуза уволился

Скандальный преподаватель истории Международного гуманитарного университета в Одессе Антон Кравчик, который на своей лекции назвал Украину проектом польских масонов, уволился.

Ректор частного вуза Константин Громовенко рассказал, что Кравчик возмутился такому резонансу и решил написать заявление об увольнении, пишет hromadske (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Польские масоны придумали проект Украины. Тогда местные жители назывались как? Малороссы! Малороссия! Чтобы отомстить за гибель лучших сынов польского народа, масоны придумали Украину как политический проект, чтобы отомстить России", – заявил преподаватель во время лекции.

Отмечается, что президентом частного вуза является бывший депутат- "регионал" Сергей Кивалов.

"Нам очень жаль, что мы со СМИ об этом узнали и посмотрели этот ролик. Профессорско-преподавательский коллектив посмотрел на эту ситуацию, мы провели служебное расследование по этому вопросу. Он нам показал учебник и сказал, что цитировал автора. Мы смотрели этот учебник. Понимаете, история такая вещь... каждый историк трактует ее как хочет", – рассказал Громовенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинского учителя уволили за сепаратизм. Он заявлял, что Одесса – это Россия.

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