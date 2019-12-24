Украинцы смогут бесплатно получить "цифровое образование"

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что украинцев бесплатно будут учить цифровой грамотности.

Об этом шла речь во время презентации онлайн-проекта "Действие. Цифровое образование". Как написал Гончарук в своем Telegram-канале, программа по повышению цифровой грамотности украинский стартует 21 января 2020 года, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Цифровое образование населения – это стратегическая задача нашего правительства. Мы провели интересное исследование: 53% украинцев обладают цифровыми навыками ниже среднего уровня. Это количество точно существенно увеличится", – подчеркнул глава правительства.

Целью программы является оцифровка 100% государственных услуг, чтобы люди легко могли решать вопросы в онлайн-режиме.

Украинцы смогут бесплатно получить "цифровую образовании" ВЛАСНО.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство заявляло, что школьники будут путешествовать по Украине бесплатно.

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