Украинцы хотят ввести в школах и детсадах новый урок: зарегистрировано петицию

На сайте Президента Украины 30 июля зарегистрирована петиция, автор которой требует ввести школах и дошкольных учреждениях уроки гуманного обращения с животными.

Петицию подписали 253 человека. К сбору необходимых подписей осталось 90 дней. Автором петиции №22/067540-еп является Константин Бедный.

"Разъяснительная и воспитательная работа среди детей и подростков предупредит на ранних этапах насилие над животными, соответственно снизит уровень домашнего насилия и различных других проявлений дальнейшей преступности", – говорится в тексте петиции.

Отмечается, что ввести обязательные уроки нужно в связи с частыми случаями детской зооагресии.

Школьники Islam-today

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал со школьником на инвалидной коляске в Чернигове получил продолжение. Местные жители зарегистрировали петицию, чтобы уволить виновную учительницу.

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