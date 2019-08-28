Украинским учителям доплатят за работу 1 сентября: что известно

В 2019 году 1 сентября приходится на воскресенье. Поэтому работа в выходной день украинским учителям должна компенсироваться предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере.

Как объяснили в Министерстве образования и науки, каждое учебное заведение лично решает, когда проводить праздник первого звонка: или 1 вересня (в воскресенье), или 2 сентября (в понедельник), пишет Профсоюз работников образования.

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"Привлечение работников к работе в выходные дни производится по письменному приказу (распоряжению) собственника или уполномоченного им органа. В таких случаях, компенсация за работу в выходной день может компенсироваться, по соглашению сторон, предоставлением другого дня отдыха или в денежной форме в двойном размере (ст.72 КЗоТ)", – говорится в сообщении.

Поэтому Профсоюз обращает внимание на соблюдение законодательства о труде в случае привлечения работников к работе в выходные дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна средняя зарплата работников Министерства образования.

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