Украинский язык ни к чему: скандал с учительницей во Львове получил продолжение

В частной общеобразовательной школе во Львове под лозунгом "Школа свободных и неравнодушных" рассказали новые подробности скандала с увольнением учительницы "из-за пропаганды украинского языка" среди переселенцев.

Там признались, что после пережитого решили даже создать новые уроки, на который ученикам будут рассказывать, как распознавать информационные фейки. Подробно историю описал в блоге на Zaxid.net предприниматель и совладелец холдинга эмоций "! FEST", основавшего это учебное заведение, Юрий Назарук.

По его словам, после того, как скандал получил огласку, педагог не растерялась и сразу начала писать десятки сообщений в соцсетях, мол, ее уволили за то, что она активно учила и пропагандировала украинский язык и исправляла детей, которые разговаривали на суржике. И что, собственно, якобы потому ее уволили, "что в классе есть дети "донецкие", которые пролоббировали это увольнение".

Во Львове учительницу уволили "из-за пропаганды украинского языка"

"Я удивился, но не принял этого всерьез. Понимая, что учительница пошла ва-банк – и действительно имеет проблемы с психикой и адекватностью... Мы написали свою позицию, где объяснили ситуацию, причины и предупредили другие учебные заведения, чтобы были осторожными – ибо специалист по языку действительно сильный и местами опасен", – отметил Назарук.

Также добавил, что история мгновенно распространилась в бессчетных групах в соцсети, которые отстаивают права украинского языка.

"А на нашу позицию уже не слишком обращали внимание – требовали фактов. Тысячи перепостов подняли невероятную волну возмущения и хейтерства, банальной человеческой злобы, которая наконец нашла магнит, куда выплеснуться", – признался он.

Назарук добавил, что эта история фактически парализовала менеджмент школы на определенный период. Ведь каждую минуту кто-то писал или звонил с требованием объяснить: как они посмели так поступить. В то же время учительница вдруг сразу взялась "едва ли не каждый час со всех сторон исправлять и приписывать свой пост".

Скандальная учительница Иванна Ружан Facebook/Ivanna Ryzhan

А потом в школу стали наведываться различные объединения атошников, активистов. Также начали массово приходить угрозы работникам.

"На нас шли почти с вилами и колесами – и представьте, каково было их разочарование, когда они попадали в нашу школу. Очевидно, что в классе той учительницы не было ни одного из переселенцев, и донецких тоже. Они выходили и сразу писали сообщение: "Не распространяйте фейк!" – добавил Назарук.

Однако, убежден он, самое главное то, такого бы не случилось бы, если бы медиа были профессиональными и просто проверяли бы ложь, а им доверяли бы люди.

Поэтому, признался, эта история стала для него невероятной мотивацией сделать так, чтобы дети в школе понимали: единственное их оружие – это критическое мышление и здравый смысл. Кроме этого, после всего пережитого они сделали свои выводы и решили ввести в школе уроки, посвященные фейкам и их опасностям.

"Мы будем объяснять детям, что бывает, когда кто-то думает вместо них. И я очень призываю все другие школы обратить на это внимание и включить это в свои учебные программы, чтобы готовить детей к реальной жизни", – подытожил Назарук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский оскандалился внесением в парламент законопроекта об отмене закона №5670-д об украинском языке. Он заявил, что документ якобы дискриминирует русскоязычных.

Также Бужанский внес в Верховную Раду законопроект, которым предложил отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

Скандальный "слуга народа" не раз выступал с критикой событий на Майдане в 2014 году, обвиняя участников протестов в "убийстве Украины". Помимо этого, он признался, что на протяжении десяти лет голосовал за Партию регионов.

"Слуга народа" отличился еще и тем, что заявил о непонимании сути Дня памяти и примирения 8 мая, а всех, кто проголосует за отмену празднования 9 мая, назвал "дебилами".

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