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Украинский школьник разработал "умный" мусорник

2.6т
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Восьмиклассник Илия Рябко из Днепра разработал мусорный контейнер, который позволяет контролировать удаленно с компьютера или смартфона содержание и наполненность бака.

Система не только собирает информацию, но и может строить короткую траекторию движения мусоровоза и измерять температуру содержания, говорится в сюжете программы "Факты" на ICTV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Если контейнер с отходами не полный, мусоровоза ехать не надо. То есть, это экономит средства. Разработка школьника заняла третье место на конкурсе "Эко-Техно Украина 2020". Изобретением уже заинтересовались предприниматели.

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Себестоимость разработки – от 200 до 400 гривен. По словам школьника, на сервере специального сайта является функция экстренного вызова в случае, если контейнер полностью заполнен или внутри лежит мусор с неприятным запахом. Над проектом Илия с куратором работали три года.

Украинский школьник разработал "умный" свалку

Украинский школьник разработал "умный" свалку

открытый

Изобретение школьника из Днепра

Изобретение школьника из Днепра

shotam.info

"Для меня важно, чтобы изобретение помогло минимально загрязнять окружающую среду. А если есть возможность – то и хранить энергоресурсы", – рассказала куратор Ольга Борисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский школьник создал уникальную роборуку.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Невероятные изобретения Школа
Место
Украина Днепр
Тег
школа
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
А сколько огурцов и кавунов в нём можно засолить на зиму? Жители Днепра интересуются.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Илия Рябко - оно ещё с половой принадлежностью не определилось?
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Ку Алексей
Ку Алексей
А как поживает величайший украинский конструктор танков Ростик?
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