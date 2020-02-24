Украинский школьник разработал "умный" мусорник

Восьмиклассник Илия Рябко из Днепра разработал мусорный контейнер, который позволяет контролировать удаленно с компьютера или смартфона содержание и наполненность бака.

Система не только собирает информацию, но и может строить короткую траекторию движения мусоровоза и измерять температуру содержания, говорится в сюжете программы "Факты" на ICTV (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Если контейнер с отходами не полный, мусоровоза ехать не надо. То есть, это экономит средства. Разработка школьника заняла третье место на конкурсе "Эко-Техно Украина 2020". Изобретением уже заинтересовались предприниматели.

Себестоимость разработки – от 200 до 400 гривен. По словам школьника, на сервере специального сайта является функция экстренного вызова в случае, если контейнер полностью заполнен или внутри лежит мусор с неприятным запахом. Над проектом Илия с куратором работали три года.

Украинский школьник разработал "умный" свалку открытый

Изобретение школьника из Днепра shotam.info

"Для меня важно, чтобы изобретение помогло минимально загрязнять окружающую среду. А если есть возможность – то и хранить энергоресурсы", – рассказала куратор Ольга Борисенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский школьник создал уникальную роборуку.

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