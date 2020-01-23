Украинский школьник через суд лишил отца и мать родительских прав и взыскал с них деньги

В Хмельницкой области 15-летнего парень через суд лишил отца и мать родительских прав в отношении него и взыскал с них алименты на содержание.

Соответствующее решение Полонского районного суда обнародовали на портале "Судебная власть Украины". Родители должны выплачивать ребенку 50 процентов прожиточного минимума до достижения им совершеннолетия, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Истец считает, что такие действия ответчиков свидетельствуют об уклонении их от выполнения своих родительских обязанностей, поэтому есть все основания для лишения их родительских прав и что такое лишение будет соответствовать его интересам, как ребенка", – говорится в решении суда.

По словам юноши, он от рождения проживает с бабушкой и дедушкой. Родители о нем не заботились, они злоупотребляют алкоголем. Слова парня в суде подтвердила его бабушка и сказала, что внук стесняется родителей.

Ответчики не выступали против лишения их родительских прав. Поэтому суд удовлетворил ходатайство школьника, поскольку его претензии были полностью доказаны.

Украинский школьник лишил отца и мать родительских прав Судебно-юридическая газета

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