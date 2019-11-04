Украинский преподаватель записал почти 1000 видеоуроков по физике и выложил их в сеть

Преподаватель Ришельевского лицея (Одесса) Павел Виктор создал полный углубленный курс физики, в который вошло 473 видеоурока, для специализированных физико-математических школ и выложил его на личный YouTube-канал.

Все видео, которых на канале 929, посмотрели более 15 млн раз. Общая аудитория видеоуроков Виктора достигла почти 350 тыс. подписчиков, пишет AIN.UA (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Под видео ученики часто оставляют комментарии и задают вопросы. Чтобы проверить их и дать ответы, учитель ежедневно тратит около часа времени.

"Иногда дети в комментариях оставляют такие вопросы, над которыми нужно хорошо подумать, прежде чем дать ответ. Это вдохновляет меня, потому что интересные осмысленные вопросы дают пищу для размышлений", – рассказал Виктор.

Павел Виктор AIN.UA

Курс Павла Виктора смотрят не только его ученики, как предполагалось изначально, но и жители Казахстана, Беларуси, Германии и других стран.

"Что интересно, если посмотреть по возрастным категориям, среди зрителей больше всего не школьников, а студентов – молодых людей 18-24 лет. Есть и зрители старшего поколения. Пожалуй, учителя. Наверное, они используют это для подготовки к урокам", – поделился преподаватель .

Идея транслировать уроки возникла спонтанно. Когда ученики болели, они просили Павла Андреевича включить Skype, чтобы виртуально присутствовать на уроке. Учитель согласился и провел несколько таких уроков. Затем в лицее было несколько карантинов. Поэтому Виктор начал пробовать снимать уроки на видео и выкладывать в интернет.

"Почему у меня получилось? Я просто вел уроки, я не шел специально на студию, моих видео не коснулось монтажер. Это просто эфир. Это живой урок, и у зрителей возникает эффект присутствия. К доске выходят дети, общаются с преподавателем, и получается, что ты еще один ученик в классе", – пояснил он.

После успеха эксперимента с трансляциями по физике, администрация лицея решила заняться разработкой курсов дистанционного обучения и по другим предметам. В учебном заведении уже есть Youtube-каналы с уроками по украинскому языку и математике.

Как сообщал OBOZREVATEL, учитель из Харькова кардинально изменил подход к обучению и начал использовать гаджеты на уроках.

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