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Украинские вузы попали в список лучших университетов мира в 2020 году

4.2т
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Два киевских, два харьковских, один львовский и один сумской вузы попали в авторитетный мировой рейтинг лучших университетов мира, который составил QS World University Rankings.

В список вошло 1000 высших учебных заведений. Так, 491 место занял Харьковский национальный университет имени Каразина, а 541-550 – Киевский университет им. Шевченко. Однако по сравнению с прошлогодним рейтингом, вузы ухудшили свои показатели – в 2019 году они заняли 481 и 531-540 места соответственно, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Зато Харьковский политехнический университет улучшил свои результаты. В 2019 году вуз занял 701-705 места, а в 2020 году – 651-700. Также в мировой рейтинг попали Киевский политехнический университет имени Сикорского (701-750), Сумской государственный университет (701-750) и Национальный университет "Львовская политехника" (751-800).

Украинские вузы попали в список лучших университетов мира

Украинские вузы попали в список лучших университетов мира

ye.ua

Следует отметить, что возглавил список Массачусетский технологический институт из Соединенных Штатов. В первую тройку попали также и другие вузы США – Стэнфордский и Гарвардский университеты.

Украинские вузы в мировом рейтинге

Украинские вузы в мировом рейтинге

Скриншот QS World University Rankings

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что в Украине проверят более 50 вузов.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Образование в Украине
Место
Украина
Теги
университет Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченко образование
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Комментарии
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сейчас в Х0хляндию попрут иностранные студенты)))) 481 место ооочень почетное
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2
2
фил филька
фил филька
мгу на 84 месте. всего 25 россвузов в этой тысячи
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6
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2 из 5 ответов | показать все
фил филька
фил филька
Кацaп Кацaпыч, а если плевать зачем тогда бежал за мной два квартала что бы сказать что я тебе безразличен?)))
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фил филька
фил филька
Кацaп Кацaпыч, и как ты почуял?)) а про свинью я согласен. могу добавить что и кот всегда кот а кит всегда кит. согласен?)))
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2
0