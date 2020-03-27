Украинские студенты, обучающиеся за рубежом, рассказали, что в их университетах хорошо отлаженный формат дистанционного обучения и панике никто не поддался.

Как говорится в сюжете Фактов ICTV, Анна Сиромаха, которая учится в городе Мачерата в Италии, рассказала, что ее вуз перешел на обучение онлайн. Поэтому она выходит на улицу только за продуктами раз в неделю (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Нам, как иностранцам, заболеть очень страшно. С украинской страховкой нами мало кто будет заниматься, если заболеем. У нас постоянно ездит патруль и проверяет, чтобы никто не выходил на улицу просто так. Если нет уважительной причины – штраф 206 евро", – добавила Сиромаха.

Украинские студенты рассказали, как проходит обучение в иностранных вузах wworld.com.ua

Алиса Мала, которая учится в городе Люцерн в Швейцарии, рассказала, что преподаватели ежедневно онлайн проводят лекции, а студенты присылают групповые и индивидуальные работы на почту. По ее словам, в Швейцарии не такие строгие ограничения, как в Италии.

"Нам советуют минимально выходить на улицу, но не запрещают", – рассказала студентка.

Киевлянка Наталья Соловьева успела вернуться в Украину с обучения в Ирландии. В ее университете процесс онлайн-обучения налажен хорошо. Поэтому ей ничего не помешает получить диплом.

"У нас есть возможность учиться онлайн или парт-тайм. То есть, частично ходить на лекции, а частично учиться дома. Поэтому для студентов карантин не был шоком", – отметила Соловьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН сообщили, когда завершится учебный год для студентов.

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