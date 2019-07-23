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Украинские школы и детсады подключат к новой онлайн-системе управления: что это значит

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В Киеве презентовали новую онлайн-систему под названием Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента (АИКОМ) по сбору, хранению, управлению и использованию образовательных данных.

АИКОМ сможет собирать статистику более чем 30 тысяч школ и детских садов по всей Украине. Целью системы является повышение эффективности школ и улучшения качества обучения, пишет пресс-служба Министерства образования и науки (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

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Отмечается, что будут собираться следующие данные: бюджет школы, расходы на одного ученика, посещаемость учеников, уровень оплаты труда, оценки эффективности и повышения квалификации учителей.

"Формы сбора данных легко меняются, их передача в центральную базу осуществляться с любого компьютера, подключенного к Интернету и не требует специального программного обеспечения. Наличие портала открытых данных позволяет всем желающим видеть и обрабатывать данные в виде графиков и отчетов", – отметили в МОН.

Уже в декабре 2019 АИКОМ станет доступен в публичном режиме.

Новая система АИКОМ

Новая система АИКОМ

Пресс-служба Минобразования

Новая система АИКОМ

Новая система АИКОМ

Пресс-служба Минобразования

Новая система АИКОМ

Новая система АИКОМ

Пресс-служба Минобразования

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Темы
Школа Образование в Украине Реформа образования
Место
Украина
Теги
школа образование Минобразования
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