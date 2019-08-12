Украинские школьники стали одними из лучших программистов мира: подробности

На 31-й Международной ученической олимпиаде по информатике (IOI-2019 International Olympiad in Informatics), которая проходила в Баку (Азейбарджан), украинские школьники завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

Как пишет Институт модернизации содержания образования, украинская команда состояла из учеников Полтавского областного научного лицея-интерната II-III степеней при Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко. Готовил школьников заслуженный учитель Украины Валентин Мельник (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате полученных наград Украина вошла в топ-12 лучших сборных мира по информатике.

Результаты Международной олимпиады stats.ioinformatics.org

"Одиннадцатиклассник Назарий Деньга завоевал "золото" и имеет 14-е место среди 335 участников из 88 стран мира. Очень хорошо выступили и остальные трое наших олимпиадников: десятиклассница София Мельник и одиннадцатиклассник Андрей Куц получили престижное "серебро", а "бронзу" получил десятиклассник Максим Зуб .

Украинские школьники Институт модернизации содержания образования

Международная ученическая олимпиада по информатике Институт модернизации содержания образования

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники привезли четыре медали с Международной олимпиады по химии.

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