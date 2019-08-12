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Украинские школьники стали одними из лучших программистов мира: подробности

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На 31-й Международной ученической олимпиаде по информатике (IOI-2019 International Olympiad in Informatics), которая проходила в Баку (Азейбарджан), украинские школьники завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.

Как пишет Институт модернизации содержания образования, украинская команда состояла из учеников Полтавского областного научного лицея-интерната II-III степеней при Кременчугском педагогическом колледже имени А. С. Макаренко. Готовил школьников заслуженный учитель Украины Валентин Мельник (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Опередили Японию: юные украинцы получили награды на международной олимпиаде

В результате полученных наград Украина вошла в топ-12 лучших сборных мира по информатике.

Результаты Международной олимпиады

Результаты Международной олимпиады

stats.ioinformatics.org

"Одиннадцатиклассник Назарий Деньга завоевал "золото" и имеет 14-е место среди 335 участников из 88 стран мира. Очень хорошо выступили и остальные трое наших олимпиадников: десятиклассница София Мельник и одиннадцатиклассник Андрей Куц получили престижное "серебро", а "бронзу" получил десятиклассник Максим Зуб .

Украинские школьники

Украинские школьники

Институт модернизации содержания образования

Международная ученическая олимпиада по информатике

Международная ученическая олимпиада по информатике

Институт модернизации содержания образования

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники привезли четыре медали с Международной олимпиады по химии.

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Тема
Школа
Место
Украина Полтава
Теги
награда школа
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Да и скачут они хуевато.
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
А российские золото всего 4 штуки и 0 серебряных и бронзовых,да и какое то 1 место.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А чё РФ на первом месте в таблице?))
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